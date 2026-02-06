Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье

Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине

Фото: World Pictures

Кинопрокатная компания World Pictures поделилась с «Афишей Daily» локализованным трейлером  «Гуру» ―  психологического триллера со звездой «Графа Монте-Кристо» и «Черного ящика» Пьером Нине. В российский прокат картина выйдет 9 апреля.

В центре сюжета ―  стремительно набирающий популярность харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям Матье Вассер. Его успех будоражит массы и одновременно вызывает беспокойство у окружающих. Матье не подозревает, что за ним следит тайный враг. Он готовит кумиру миллионов испытание, способное разрушить его жизнь. 

Видео: World Pictures

Режиссером картины стал Янн Гозлан — автор «Черного ящика» (премия «Сезар» за лучшую мужскую роль и лучший оригинальный сценарий). «Вскоре после выхода фильма „Черный ящик“ Пьер рассказал мне об идее, которую он уже давно держал в голове: ему хотелось снять фильм, сосредоточенный на фигуре лайф-коуча. Эта идея меня сразу же заинтересовала», — делится режиссер.

Гозлан, известный своей способностью превращать социальные тревоги в напряженное жанровое кино, поднимает в картине актуальную тему взрывного роста индустрии коучинга, где личностные тренеры становятся гуру, а их последователи — жертвами системной манипуляции.

«Нам показалось интересным изучить в этой теме огромное нарциссическое чувство, которое возникает, когда мы делаем добро или верим, что делаем добро вокруг себя. При этом психика Матье сложна, мы понимаем это, осознавая, через что он прошел», — говорит Янн Гозлан.

Производством фильма «Гуру» занималась StudioCanal. Мировая премьера состоялась 28 января 2026 года.

Гуру
Триллер / Франция, 2026
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям