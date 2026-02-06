Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине

«Нам показалось интересным изучить в этой теме огромное нарциссическое чувство, которое возникает, когда мы делаем добро или верим, что делаем добро вокруг себя. При этом психика Матье сложна, мы понимаем это, осознавая, через что он прошел», — говорит Янн Гозлан.