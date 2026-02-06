Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В пятницу 13 февраля в Москву придет короткая оттепель: температура впервые в этом году поднимется выше нуля — до +2 градусов. Однако уже к вечеру 14 февраля она упадет до –15 градусов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Синоптик пояснил, что причиной станет теплый сектор южного циклона. По его словам, резкое потепление начнется 12 февраля — тогда температура поднимется с –10 до 0 градусов.

12–13 февраля будут сопровождаться интенсивными осадками в виде мокрого снега. Ожидается, что выпадет от 5 до 10 сантиметров осадков. Шувалов предупредил, что при такой температуре вероятна гололедица.

Недавно синоптик Михаил Леус сообщил, что ночь со 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы. К 8 утра температура на ВДНХ опустилась до –21,1 градуса. Она побила рекорд 1 февраля — тогда температура составила –21 градус.

