Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»

«Атмосфера кино», SoFilm и Papini Prod представили трейлер комедии «Скуф», главные роли в которой сыграли стример Александр Зубарев и блогер Валя Карнавал. Премьера ожидается 16 апреля.
В центре сюжета — обычный мужчина по имени Аркадий, который прожигает свою жизнь за телевизором и мимолетными развлечениями. Узнав о том, что дочь не пригласила его на собственную свадьбу, герой решает кардинально измениться как внешне, так и внутренне.
Впервые о фильме стало известно в декабре 2024 года. В комедии обещают рассказать современную историю об отцах и детях. Для достоверного перевоплощения в главного героя Зубарев в течение четырех месяцев брал занятия у кинокоуча и ежедневно посвящал от трех до пяти часов сложному гриму.
«Скуфа» снял Алексей Степанов, режиссер «Осьминога». В актерский состав также вошли Иван Шумихин, Дарья Екамасова, Борис Смолкин, Кристина Бабушкина, Виссарион Лобжанидзе, Тамара Турава, Ярослав Мелехин, Мариетта Азарян и другие. В числе приглашенных актеров — Леонид Якубович и «человек-улыбка» Николай Василенко.
Производством ленты занимаются компании SoFilm и Papini Prod. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».