Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки

В январе жители России чаще всего отправляли посылки в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан. А в РФ чаще приходили товары из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Японии. Внутри страны самый большой объем посылок пришелся на Москву, Петербург, Тюмень и Краснодар. По данным СДЭК, количество отправлений в январе 2026 года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.