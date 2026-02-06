Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал

Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Самыми необычными товарами, которые россияне отправляли друг другу на новогодних каникулах через СДЭК, стали алкотестеры, синтетические волосы, конструктор «Валли и Ева», виниловый молд для создания куклы и бандажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экспресс-доставки.

По данным аналитиков, в число нестандартных новогодних отправлений также вошли светомузыка, шоколадный подсвечник, шарф-горжетка, благовония, а также церковное облачение. Наиболее востребованными среди россиян категориями заказов стали «Одежда и обувь», «Красота и уход», «Бытовая техника и электроника», «Подарки и сувениры», «Документы», а также «Украшения».

В январе жители России чаще всего отправляли посылки в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан. А в РФ чаще приходили товары из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Японии. Внутри страны самый большой объем посылок пришелся на Москву, Петербург, Тюмень и Краснодар. По данным СДЭК, количество отправлений в январе 2026 года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Осенью 2025 года самыми необычными товарами, которые россияне отправляли через СДЭК, стали топор мясника, набор афонских святынь, пряничная форма в виде ежа, батут и дубовая бочка. В список самых необычных отправлений также вошли ортодонтические материалы, музыкальный модуль, маникюрная вытяжка и семена колеуса «черный дракон».

