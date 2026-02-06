Basic Boy и фан-дейтинг: «Афиша Daily» отпразднует 10-летие вечеринкой в «.оригинале»

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах

Basic Boy и фан-дейтинг: «Афиша Daily» отпразднует 10-летие вечеринкой в «.оригинале»

13 февраля «Афиша Daily» отметит 10-летие закрытой вечеринкой «Любовь как вечный двигатель» в клубе «.оригинал».

Дата выбрана специально перед Днем влюбленных, чтобы напомнить про другие, не менее ценные чувства и отношения: дружеские, фанатские, рабочие, творческие и, конечно, с самими собой.

Мероприятие станет офлайн-встречей для тех, кого за последние 10 лет объединило издание: читателей, экспертов, артистов и авторов. Вечер будет разделен на несколько форматов. Гостей ждут:

  • Паблик-ток «Как любовь стала движущей силой музыкантов» с участием Николая Редькина, Леши Горбаша и приглашенных музыкантов.
  • Фан-дейтинг — быстрые встречи с артистами и редакторами издания, где можно обсудить все: от любимых мест в Москве до свежих мемов.
  • Гадание от таролога на тему отношений и самоощущения.
  • Музыкальная программа с лайнапом, в который вошли друзья издания: Стоунд, J.Rouh, Gera Amen, Бикей Декада, Basic Boy (dj-set), Коля Редькин, Антон Савенко, Lëkajordann, Highself, Марина Земка (dj-set). Часть диджей-сетов в формате b2b проведут редакторы «Афиши Daily»: Леша Горбаш, Шура Богачева, Александра Садыкова-Левина и Аля Александрова.

Дресс-код вечера — «верните мне мой 2016-й с оттенками розового». Вход на вечеринку бесплатный по предварительной регистрации. Партнеры мероприятия — Т2 и Curtis.

Расскажите друзьям