Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля

Фото: «.оригинал»

14 февраля клуб и ресторан «.оригинал» празднуют свой первый год существования. В этот вечер гостей ждет особая атмосфера, музыкальное сопровождение от резидентов lucky day и друзей проекта: luckashyowa, isentie (live), d’maselle, lanns и romey.

Ровно год назад в отреставрированном здании старинного депо у Курского вокзала открылось многофункциональное пространство, созданное командой во главе с Алексеем Ольховым (Yauza Place, Radio Greenhouse), комиком Эмиром Кашоковым, актрисой Светланой Кашоковой и Евгением Машковым («Диско клуб», лейбл System 108).

За год бывшее депо превратилось в многофункциональную площадку, объединяющую ресторан итальянской кухни, клуб, летний двор и место для событий. Кухней здесь руководит бренд-шеф Андрей Лапин вместе с шеф-поваром Равшаном Юнусовым. Помимо ресторана, здесь регулярно проходят джазовые вечера, стендап-выступления, тематические вечеринки и даже детские мастер-классы.

«Год был ярким, но впереди еще больше событий, теплых встреч и оригинальных вечеров. Команда „.оригинала“ благодарит всех, кто был частью этой истории, и приглашает отпраздновать первый год вместе!» — подчеркивают создатели пространства.
 

