В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении

Лувр планирует восстановить корону императрицы Евгении, которую повредили во время ограбления в октябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба музея.
По словам сотрудников, после инцидента украшение нашли у галереи Аполлона. Оно получило серьезные повреждения и было значительно деформировано, но сохранило свою почти полную целостность, что позволяет провести его полную реставрацию. Эксперты определили, что, скорее всего, драгоценный головной убор деформировался при извлечении грабителями из витрины через относительно узкий паз.
В Лувре отметили, что первоначально корона была украшена восемью пальметтами из бриллиантов и изумрудов, чередующимися с восемью золотыми орлами. Все эти элементы сохранились, хотя четыре из них отделились от оправы, а некоторые изменили свою форму. Кроме того, потерялся один из орлов. Из 1354 бриллиантов отсутствуют только около десяти очень маленьких камней, украшающих ободок основания.
Реставрацией займется аккредитованный специалист. Будет также сформирован комитет экспертов для консультирования и надзора за работами. В него войдут шесть человек, к восстановлению также привлекут французские ювелирные дома Boucheron, Cartier, Chaumet, Mellerio и Van Cleef & Arpels.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Сумма ущерба составила 88 млн евро. При этом самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.
В 1855 году Наполеон III заказал украшение у официального ювелира императора Александра Габриэля Лемонье для Всемирной выставки в Париже. Лувр приобрел корону в 1988 году.