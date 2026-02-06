Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO

Он является не только преданным фанатом Dungeons & Dragons, играющим в настолку еженедельно на протяжении 15 лет, но и прошел Baldur’s Gate 3 на максимальной сложности, потратив на игру около 1000 часов. «Это сбывшаяся мечта — продолжить историю, созданную Larian и Wizards of the Coast», — заявил Мазин.