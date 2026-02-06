Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»

«Афиша» объявила о возвращении в команду Трифона Бебутова, который займет вновь созданную позицию редакционного директора «Афиши Daily». Ранее, с 2019 по 2023 год, он уже возглавлял издание в качестве главреда.
В новой роли Бебутов будет отвечать за стратегическое развитие медиабренда. В его зону ответственности войдут: запуск новых крупных форматов и их масштабирование, расширение партнерской сети, поиск новых точек роста и усиление присутствия бренда в разных средах.
Как отметил сам Бебутов, он намерен «привнести в „Афишу Daily“ еще больше энергии и сильных идей». При этом он продолжит работу над своими продюсерскими проектами в рамках Dreamcast.
Гендиректор компании «Афиша» Евгений Сидоров назвал назначение стратегически важным шагом. Он подчеркнул, что «Афиша Daily» остается одним из ключевых медиа о культуре и образе жизни и целью является усиление ее экспертизы, форматов и рыночных позиций.
Должность главного редактора «Афиши Daily» сохранится за Александрой Садыковой-Левиной. Она продолжит фокусироваться на операционном управлении, формировании контент-стратегии и ежедневной работе редакции, обеспечивая актуальность и качество материалов.