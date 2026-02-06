Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал

Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»

«Афиша» объявила о возвращении в команду Трифона Бебутова, который займет вновь созданную позицию редакционного директора «Афиши Daily». Ранее, с 2019 по 2023 год, он уже возглавлял издание в качестве главреда.

В новой роли Бебутов будет отвечать за стратегическое развитие медиабренда. В его зону ответственности войдут: запуск новых крупных форматов и их масштабирование, расширение партнерской сети, поиск новых точек роста и усиление присутствия бренда в разных средах.

Как отметил сам Бебутов, он намерен «привнести в „Афишу Daily“ еще больше энергии и сильных идей». При этом он продолжит работу над своими продюсерскими проектами в рамках Dreamcast.

Гендиректор компании «Афиша» Евгений Сидоров назвал назначение стратегически важным шагом. Он подчеркнул, что «Афиша Daily» остается одним из ключевых медиа о культуре и образе жизни и целью является усиление ее экспертизы, форматов и рыночных позиций.

Должность главного редактора «Афиши Daily» сохранится за Александрой Садыковой-Левиной. Она продолжит фокусироваться на операционном управлении, формировании контент-стратегии и ежедневной работе редакции, обеспечивая актуальность и качество материалов.

Расскажите друзьям