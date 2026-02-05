В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов

В 2026 году в Москве по программе капремонта более 5500 лифтов поменяют на новые, говорится на сайте Mos.ru.



«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тыс. лифтов. В этом году оборудуем в общей сложности свыше 5500 подъемников. Больше всего планируется заменить в Юго-Западном (816), Южном (764) и Восточном (672) административных округах», — сказал заместитель мэра Петр Бирюков.



Лифты находятся на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, говорится в сообщении. Оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.



С 2018 года лифты в московских домах, которые входят в региональную программу капитального ремонта, меняют в год окончания 25-летнего срока службы. Период их эксплуатации не продлевают.



Специалисты убирают старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы могли продолжать перемещаться между этажами с помощью техники.