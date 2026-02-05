В 2026 году в Москве заменят более 5,5 тысячи лифтов

Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню в усадьбе Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»

В 2026 году в Москве заменят более 5,5 тысячи лифтов

Фото: Bruno Kelzer/Unsplash

В 2026 году в Москве по программе капремонта более 5,5 тысячи лифтов поменяют на новые, говорится на сайте mos.ru.

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов. В этом году оборудуем в общей сложности свыше 5,5 тысячи подъемников. Больше всего планируется заменить в Юго-Западном (816), Южном (764) и Восточном (672) административных округах», — сказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Лифты находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, говорится в сообщении. Оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

С 2018-го года лифты в московских домах, которые входят в региональную программу капитального ремонта, меняют в год окончания 25-летнего срока службы. Период их эксплуатации не продлевают.

Специалисты убирают старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы могли продолжать перемещаться между этажами с помощью техники. 

