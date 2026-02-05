«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой

27 февраля в Центре современного искусства AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой «С листа». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки.
В экспозиции ― рисунки, иллюстрации, акварели и графические этюды художницы разных лет. Будут как ранние работы, которые раньше не показывали широкой публике (например, серия «Знаки» 1989 года), так и новые вещи, среди них акварель «Кисточка» (2025) — фиксация бытового момента и одновременно размышление о границе между искусством и жизнью.
В представленных работах Чернышева раскрывает рисунок как метод художественного мышления и способ наблюдать метаморфозы жизни. Название выставки отсылает к двойственной метафоре — образам растительного листа и листа бумаги.
Ольга Чернышева работает на стыке медиа, соединяя рисунок и живопись с фотографией, видео, инсталляциями и фильмами, но графика остается для нее одним из главных инструментов. Работы художницы находятся в коллекциях крупнейших музеев, включая MoMA, Tate Modern, Центр Помпиду, Albertina, V&A и Государственный Русский музей. В 2015 году она участвовала основном проекте 56-й Венецианской биеннале, а в 2022-м получила премию Фонда Герлен в области рисунка.