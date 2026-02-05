В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся

Ответственность за кражу взяла на себя активистская организация Robins des ruelles («Робины переулков»). По ее словам, в налете участвовали около 60 человек. Они украли продукты из магазина здорового питания Rachelle Bery, а затем распределили их по «множеству общественных холодильников в городе». Активисты также оставили надпись на кирпичной стене: «К черту прибыль». Организация назвала это «политическим актом» против продовольственной инфляции.