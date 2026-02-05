Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся

Фото: @soulevementsdufleuve

В канадском Монреале воры в шапках Робин Гуда совершили налет на магазин продуктов. Украденные товары они раздали в знак протеста против роста цен. Об этом сообщает CNN.

Ответственность за кражу взяла на себя активистская организация Robins des ruelles («Робины переулков»). По ее словам, в налете участвовали около 60 человек. Они украли продукты из магазина здорового питания Rachelle Bery, а затем распределили их по «множеству общественных холодильников в городе». Активисты также оставили надпись на кирпичной стене: «К черту прибыль». Организация назвала это «политическим актом» против продовольственной инфляции.

Видео: @soulevementsdufleuve

«Каждый день мы без устали работаем — лишь бы иметь возможность покупать еду в этих ориентированных на прибыль супермаркетах. Когда двух работ уже недостаточно, чтобы нормально питаться, иметь крышу над головой и заботиться о семье, любые средства становятся законными», — заявили в организации. 

В полиции Монреаля начали расследования по факту кражи и граффити. В пресс-службе ведомства отметили, что во время инцидента никто не пострадал и пока никого не задержали. 



Кража стала продолжением похожего инцидента в декабре. Тогда участники Robins des ruelles, переодетые в Санта-Клауса и его эльфов, украли еду из другого магазина продуктов. Часть товаров они завернули в подарочную бумагу и оставили под стоявшей неподалеку рождественской елкой.

