Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival

21 февраля в Центре «Зотов» покажут экспериментальный фильм Клима Козинского «Тетраграмматон». Это кинокомикс про супергероев-философов (от Канта и Гегеля до Витгенштейна и Юджина Такера), которые бродят по вселенной, ищут логику и пытаются поговорить с Богом. После сеанса пройдет Q&A с режиссером.