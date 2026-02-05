Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите

Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах

Весной 2026 года в 16 регионах России ожидаются паводки. Прогноз появился на сайте Росгидромета.

Синоптики  предупреждают, что «весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году». «Вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями», — пишут специалисты. Наиболее опасная ситуация ожидается в  Мурманской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Камчатском, Красноярском, Алтайском краях и в Крыму.

В этом году в центральной части России выпало беспрецедентное количество снега. Так, 13 января высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года — 49 сантиметров.

На Миусской площади после сильных снегопадов  образовался большой сугроб, который прозвали Миусской снежной дюной. Его высота достигла почти 6 метров.  14 января там устроили стихийный праздник, который посетили Лиза Громова, Андрей Гайдулян, Артем Лампабикт и другие. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

