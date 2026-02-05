Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите

Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье

Фото: @mostransavto_info

Лось хотел прокатиться на автобусе в поселке Монино в подмосковном округе Щелково. Об этом сообщили в Мострансавто.

«На маршруте № 26 в районе Монино к нам на борт попытался сесть… Лось! Видимо, он очень спешил, но ошибся маршрутом: ему явно было нужно в глубь лесных угодий. Пришлось вежливо объяснить, что это не его рейс», — рассказали в организации.
 

© Фото: @mostransavto_info

4 февраля в районе Балашихи в автобус пыталась попасть лосиха Лукерья. После этого ее проводили в лес, где у нее есть кормушки.

За последние дни в соцсетях появилось множество видео с лосями во дворах жилых домов Подмосковья, пишет «Москва 24». Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал изданию, что зимой они часто выходят на дороги из-за технической соли, которую люди используют для борьбы со снегом и льдом. «В ее состав входит хлорид натрия (поваренная соль), а натрий необходим организму животного для поддержания мышечного тонуса. Без достаточного количества звери становятся вялыми и малоактивными», — пояснил он. 

Эколог Илья Рыбальченко объяснил, что выход лосей к людям происходит из-за строительства новых многоэтажек и дорог. По его словам, звериные тропы теперь часто упираются в жилые кварталы.

