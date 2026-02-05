Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace

Карьера Мюлье тесно связана с Рафом Симонсом (сейчас вторым креативным директором Prada). Он был его правой рукой в Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein. С 2021 года Мюлье возглавлял дом Alaïa, совмещая уважение к наследию покойного основателя с современными коммерческими решениями. Под его руководством появились вирусные хиты вроде балеток-сеток и сумки Le Teckel, а бренд демонстрировал рост.