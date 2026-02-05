В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения

Неотредактированные фото и видео с обнаженными людьми обнаружили в файлах Эпштейна. Изображения уже несколько дней находятся в открытом доступе, пишет Би-би-си.
Впервые об этой проблеме стало известно в пятницу, когда The New York Times сообщила о 40 изображениях с эротическим содержанием и недостаточным редактированием. Группы поддержки пострадавших потребовали закрыть сайт с файлами Эпштейна до тех пор, пока имена и изображения не будут должным образом отредактированы.
Министерство юстиции США согласилось оперативно исправить ситуацию и удалило с сайта тысячи документов, объяснив их появление в открытом доступе «технической ошибкой или человеческим фактором».
Тем не менее Би-би-си установила, что к 5 февраля в сети еще остаются изображения с девушками, чьи личности можно установить. На четырех фото запечатлены частично одетые юные девушки, чьи лица и тела не скрыты. На одном из роликов видно, как девушка поднимает футболку и показывает в камеру грудь. Ее личность также можно установить.
«У меня разрывается сердце из-за девушек, чьи данные оказались опубликованы. Это колоссальное нарушение границ, связанное с одним из самых ужасных моментов их жизни», ― сказала Эшли Рабрайт, пережившая насилие со стороны Эпштейна.
Адвокат одной из пострадавших, Брэд Эдвардс, считает, что нанесенный ущерб непоправим. «Нам постоянно звонят пострадавшие, потому что их имена — хотя они никогда не выступали публично и были полностью неизвестны широкой аудитории — теперь просто выложены на всеобщее обозрение», — отметил он.