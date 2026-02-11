Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре

С 2024 по 2026 год сервис совместно с Pennlab Gallery провела три офлайн-выставки в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, где на каждой площадке к общей коллекции добавлялись работы местных авторов. После каждой экспозиции сервис представлял произведения в виртуальном формате с помощью 3D-туров.