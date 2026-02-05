Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе

Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов

Фото: Christensen Group

Дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», расположенный в Альбукерке (Нью-Мексико), снова выставлен на продажу, но на этот раз со скидкой в 90%.

Владелица недвижимости Джоанн Кинтана решила радикально снизить цену после года безуспешных попыток продажи. Изначально в январе 2025 года дом был предложен за 4 млн долларов, что более чем в десять раз превышало его рыночную оценку в районе 350 тыс.

Такой ценник был установлен по совету риелторов, рассчитывавших на интерес коллекционеров или инвесторов, которые могли бы превратить культовую локацию в музей. Однако эти планы разбились о строгие правила зонирования жилого района, запрещающие коммерческую деятельность.

Главной причиной продажи стало постоянное давление со стороны фанатов сериала. По словам хозяйки, ежедневно мимо ее дома проезжает около 300 автомобилей, а поклонники не только фотографируются, но и пытаются повторить знаменитую сцену с пиццей, бросая ее на крышу.

Теперь дом можно приобрести за 400 тыс. долларов — сумму, лишь ненамного превышающую рыночную. Владелица выразила надежду, что новый собственник сможет реализовать мечту фанатов, создав на этом месте музей или гостевой дом. 

Расскажите друзьям