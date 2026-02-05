A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал

Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах

A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал

Фото: Exurbia Films

Кинокомпания A24 приобрела права на всю медиафраншизу культового хоррора «Техасская резня бензопилой». Об этом сообщает Deadline.

В рамках своих планов по перезапуску саги студия сразу анонсировала два проекта: телевизионный сериал и полнометражный фильм, находящийся на ранней стадии разработки.

Первым проектом станет сериал, сценаристом и продюсером которого выступит Джей Ти Моллнер. Он подчеркнул, что не намерен переснимать «идеальный» оригинал 1974 года, а планирует глубокое, долгосрочное исследование этой вселенной в новом формате.

К продюсерской команде присоединились Рой Ли (продюсер «Оно»), актер и продюсер Глен Пауэлл, а также Ким Хенкель — соавтор сценария оригинала.

Права на франшизу были выкуплены у компании Exurbia Films, представляющей создателей классического фильма, в ходе аукциона, в котором также участвовали такие режиссеры, как Джордан Пил и Тейлор Шеридан.

Оригинальная «Техасская резня бензопилой», снятая Тобом Хупером в 1974 году с минимальным бюджетом, стала культурным феноменом и положила начало одной из самых прибыльных хоррор-серий в истории, совокупные сборы которой превысили 252 млн долларов. 

