В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта

Правительство Саудовской Аравии начало выдавать официальные паспорта для верблюдов. Об этом сообщает министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.
В документе написана вся подробная информация о животном, его породе и владельце. В паспорте также появится подробная карта вакцинаций, которая нужна для медучета и отслеживания инфекционных болезней среди млекопитающих.
Введение паспортов для верблюдов призвано упростить подтверждение прав собственности на животных. Кроме того, эта мера направлена на создание базы данных о численности и характеристиках верблюжьего поголовья, а также на повышение эффективности селекционной работы для владельцев хозяйств.
Весной 2026 года заработает безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Эксперты туристической отрасли ожидают, что это приведет к многократному росту турпотока между странами.