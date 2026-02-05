В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта

Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах

В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта

Фото: Echinanews/Twitter

Правительство Саудовской Аравии начало выдавать официальные паспорта для верблюдов. Об этом сообщает министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.

В документе написана вся подробная информация о животном, его породе и владельце. В паспорте также появится подробная карта вакцинаций, которая нужна для медучета и отслеживания инфекционных болезней среди млекопитающих.

Введение паспортов для верблюдов призвано упростить подтверждение прав собственности на животных. Кроме того, эта мера направлена на создание базы данных о численности и характеристиках верблюжьего поголовья, а также на повышение эффективности селекционной работы для владельцев хозяйств.

Весной 2026 года заработает безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Эксперты туристической отрасли ожидают, что это приведет к многократному росту турпотока между странами. 

