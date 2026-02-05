Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании

Хостинг-компания Squarespace представила масштабную рекламную кампанию, созданную специально для трансляции во время Супербоула, которая состоится 8 февраля.
Центральной фигурой проекта стала Эмма Стоун, а режиссером выступил Йоргос Лантимос, с которым они уже работали над множеством проектов. Вместо традиционного короткого ролика бренд представил целую серию стилизованных фильмов, объединенных общей историей о цифровой идентичности.
Основой кампании стал 30-секундный ролик «Недоступно», снятый в эстетике черно-белого фильма-нуара. В нем Эмма Стоун, играющая саму себя, пытается зарегистрировать домен emmastone.com и испытывает разочарование, обнаружив, что имя уже занято.
Эта история получила развитие в дополнительном короткометражном фильме «Переговоры», где показаны попытки героини вернуть себе домен.
Кроме того, в рамках кампании был выпущен социальный ролик «Сообщение от Эммы Стоун», который призывает зрителей защитить свои домены.
Рекламная кампания основана на реальном личном опыте актрисы. Стоун действительно не владела доменом со своим именем. Как выяснилось в процессе подготовки, актриса на самом деле не владела доменом emmastone.com.