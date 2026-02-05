Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании

Основой кампании стал 30-секундный ролик «Недоступно», снятый в эстетике черно-белого фильма-нуара. В нем Эмма Стоун, играющая саму себя, пытается зарегистрировать домен emmastone.com и испытывает разочарование, обнаружив, что имя уже занято.