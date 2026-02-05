Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании

Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах

Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании

Фото: Squarespace

Хостинг-компания Squarespace представила масштабную рекламную кампанию, созданную специально для трансляции во время Супербоула, которая состоится 8 февраля.

Центральной фигурой проекта стала Эмма Стоун, а режиссером выступил Йоргос Лантимос, с которым они уже работали над множеством проектов. Вместо традиционного короткого ролика бренд представил целую серию стилизованных фильмов, объединенных общей историей о цифровой идентичности.

Основой кампании стал 30-секундный ролик «Недоступно», снятый в эстетике черно-белого фильма-нуара. В нем Эмма Стоун, играющая саму себя, пытается зарегистрировать домен emmastone.com и испытывает разочарование, обнаружив, что имя уже занято.

Эта история получила развитие в дополнительном короткометражном фильме «Переговоры», где показаны попытки героини вернуть себе домен. 

Кроме того, в рамках кампании был выпущен социальный ролик «Сообщение от Эммы Стоун», который призывает зрителей защитить свои домены.

Рекламная кампания основана на реальном личном опыте актрисы. Стоун действительно не владела доменом со своим именем. Как выяснилось в процессе подготовки, актриса на самом деле не владела доменом emmastone.com.

Расскажите друзьям