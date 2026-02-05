На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога

В День святого Валентина на московском «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…». Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители культурной площадки.
Картина, снятая в 1968 году режиссером Михаилом Каликом, пытается ответить на вопрос «Что значит любить?». В ленту вошли четыре новеллы и уличные интервью с советскими прохожими. В главных ролях ― Алиса Фрейндлих, Светлана Светличная, Андрей Миронов и Игорь Кваша.
Фильм представит Когершын Сагиева, режиссер документального кино, сценаристка докудрамы «Секс в СССР», экс-редактор Forbes.
После просмотра зрители обсудят, как изменилась любовь сегодня, когда люди чаще общаются с нейросетями, чем друг с другом. Purpur проведет на встрече спидфрендинг, который поможет пришедшим найти новых друзей и, возможно, даже любовь.
Для тех, кто придет на показ со второй половинкой, сервис Zigmund.online устроит короткие парные сессии с психологом. На них можно будет задать один важный вопрос об отношениях в паре и получить развернутый ответ профессионала.
Показ фильма стартует в «Котельной» «Хлебозавода» в 19.30, а параллельные активности продлятся с 21.10 до 22.30. Билеты доступны на «Афише».