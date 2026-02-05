За Элизабет Беннет проголосовали 30% опрошенных. В топ-5 также вошли: Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте (26%), Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (22%), героиня романтической повести Александра Грина «Алые паруса» Ассоль (16%) и Джо Марч из «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (14%). Россияне также отметили, что каждая сторонница «бережливого шика» обязана прочитать: «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (30%), «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (28%), «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (26%), «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (22%) и «Анну Каренину» Льва Толстого (19%).