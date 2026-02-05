Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Дев Патель в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»

Фото: Bankside Films

Кинокомпания «Про:взгляд» представила дублированный трейлер мистического фолк-триллера «Ловушка для кролика». В России картина выйдет 19 февраля.

Сюжет рассказывает о музыкантах Дафне и Дарси, которые переезжают из Лондона в уединенный дом в Уэльсе и случайно записывают мистический звук, не предназначенный для человеческого уха. Паре чудится, что они вот-вот встретят фейри, но в реальности на них натыкается мальчик, который постепенно отрывает их от реальности.

Видео: «Про: взгляд»

Главные роли исполнили Дев Патель («Миллионер из трущоб») и Рози Макьюэн («Черное зеркало»). Премьера фильма состоялась 24 января 2025 года на кинофестивале «Сандэнс». 

Продюсированием ленты занимается компания Элайджи Вуда и Дэниела Ноя «SpectreVision». Ранее кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий включил «Ловушку для кролика» в подборку картин, ради которых стоит выбраться в кино в феврале.

