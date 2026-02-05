«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»

Особое внимание зрителей привлекло возвращение одного из самых загадочных персонажей — Человека в желтом костюме в исполнении Дугласа Э.Хьюза. В видео он произносит жуткую фразу: «То, что произойдет дальше, — моя любимая часть». Кроме того, в кадрах мелькнула новая жительница проклятого городка София — избалованная дочь пастора.