«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»

Стриминговый сервис MGM+ опубликовал первый тизер к четвертому сезону мистического хоррора «Извне», премьера которого намечена на 19 апреля.
Тизер открывается зловещим предупреждением «Знание имеет свою цену», которое отсылает к опасным открытиям, сделанным героями в финале третьего сезона. Очевидно, поиски ответов обернутся для жителей проклятого городка новыми, еще более серьезными испытаниями.
Особое внимание зрителей привлекло возвращение одного из самых загадочных персонажей — Человека в желтом костюме в исполнении Дугласа Э.Хьюза. В видео он произносит жуткую фразу: «То, что произойдет дальше, — моя любимая часть». Кроме того, в кадрах мелькнула новая жительница проклятого городка София — избалованная дочь пастора.
Создатели сериала намекают, что раскол среди обитателей городка углубится: одни будут стремиться к активному противостоянию темным силам, тогда как другие сосредоточатся исключительно на выживании любой ценой. При этом главная интрига предыдущего сезона — судьба Табиты, которой, казалось бы, удалось сбежать, — остается нераскрытой.
Сериал рассказывает о загадочном городке, из которого невозможно выбраться. Пока жители пытаются сохранить привычную жизнь и найти выход, им приходится бороться с опасностями леса и страшными существами, появляющимися после захода солнца.
Главную роль исполняет Гарольд Перрино, известный по сериалу «Остаться в живых». Руководство MGM+ отмечает, что «Извне» стал настоящим хитом, собрав миллионы зрителей.