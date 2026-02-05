Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»

Фильм позиционируется как новая история, разворачивающаяся во вселенной «Изгоняющего дьявола». Флэнаган выступит автором сценария, режиссером и продюсером, обещая «свежий и смелый» взгляд на материал. Премьера картины от Universal Pictures запланирована на 12 марта 2027 года. Съемки пройдут в Нью-Йорке.