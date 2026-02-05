СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса

Трейлер «Дьявол носит Prada 2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Халле Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России

СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Билеты на открытие Олимпийских игр-2026 в Милане продают по акции «два по цене одного» из-за низкого спроса. Об этом сообщает La Repubblica.

«На церемонии открытия Олимпийских игр по-прежнему пустуют 10 тыс. мест: предложение «купи одно место, получи второе бесплатно» призвано заполнить этот пробел», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, на церемонии могут остаться пустыми до 10 тыс. мест, поэтому организаторы и придумали эту акцию. Билеты стоят от 260 до 2026 евро (от 23 до 182 тыс. рублей).

XXV зимние Олимпийские игры стартуют в Италии 6 февраля. Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 6 февраля, на футбольном стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Перед 77 тыс. зрителей выступят итальянские певцы Андреа Бочелли и Лаура Паузини, рэпер Ghali, оперная дива Чечилия Бартоли, актеры Пьерфранческо Фавино и Матильда Де Анджелис, американская поп-звезда Мэрайя Кэри, китайский пианист Лан Лан. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь.

