СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса

Билеты на открытие Олимпийских игр-2026 в Милане продают по акции «два по цене одного» из-за низкого спроса. Об этом сообщает La Repubblica.
«На церемонии открытия Олимпийских игр по-прежнему пустуют 10 тыс. мест: предложение «купи одно место, получи второе бесплатно» призвано заполнить этот пробел», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, на церемонии могут остаться пустыми до 10 тыс. мест, поэтому организаторы и придумали эту акцию. Билеты стоят от 260 до 2026 евро (от 23 до 182 тыс. рублей).
XXV зимние Олимпийские игры стартуют в Италии 6 февраля. Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 6 февраля, на футбольном стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Перед 77 тыс. зрителей выступят итальянские певцы Андреа Бочелли и Лаура Паузини, рэпер Ghali, оперная дива Чечилия Бартоли, актеры Пьерфранческо Фавино и Матильда Де Анджелис, американская поп-звезда Мэрайя Кэри, китайский пианист Лан Лан. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь.