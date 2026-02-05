Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф

Героиня франшизы «Сплетница» Блэр Уолдорф вернется в новом романе, который напишет автор оригинальной книжной серии Сесили фон Цигезар. Об этом сообщает Deadline.
Книга под рабочим названием «Блэр» станет отдельным произведением, действие которого развернется спустя 20 лет после событий известной саги. Читатели увидят знаменитую светскую львицу в ее 40 лет, когда она предпримет новую попытку покорить высшее общество Нью-Йорка.
Права на издание романа приобрело издательство Grand Central Publishing, а мировой релиз на английском языке запланирован на лето 2027 года. Производством занимается компания Alloy Entertainment, которая сохраняет за собой права на возможную экранизацию, следуя своей традиционной модели.
Именно Alloy стояла за созданием культового сериала «Сплетница» в 2007 году, а также таких успешных проектов, как «Дневники вампира» и «Милые обманщицы». Хотя конкретных планов по адаптации нового романа для телевидения пока не объявлено, такой потенциал определенно существует.
Оригинальная серия романов «Сплетница», выпущенная в 2002 году, стала мировым бестселлером, разойдясь тиражом более 6 млн экземпляров и породив масштабную медиафраншизу.