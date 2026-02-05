LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»

LEGO и Netflix представят несколько наборов по мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов». Первый будет доступен для предварительного заказа этой весной, релиз состоится летом.
Судя по тизеру, в нем будет Дерпи — сверхъестественное существо из семейства кошачьих, напоминающее тигра. На видео изображена нога животного, опрокидывающего цветочный горшок. Остальные комплекты выйдут в 2027 году.
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода – они 482 млн просмотров во второй половине 2025 года. Это больше, чем у любого фильма или сериала стриминга за шестимесячный период.
В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.
Недавно «Кей-поп-охотницы на демонов» получили две премии «Золотой глобус» ― как лучший анимационный фильм и за лучшую песню («Golden»). Момент на премии, где Леонардо Ди Каприо эмоционально говорил о фильме с партнершей по фильму «Битва за битвой» Тейяной Тейлор во время рекламной паузы, завирусился в сети и быстро разлетелся на мемы.
Ранее стало известно, что свою коллекцию игрушек по анимационному хиту выпустят Mattel и Hasbro. Mattel представит серию кукол Huntr/x и коллекционные наборы, а Hasbro выпустит линейку плюшевых игрушек, аксессуаров и даже тематическую версию карточной игры Monopoly Deal: K-Pop Demon Hunters, которая поступила в продажу уже 1 января 2026 года. Остальные товары начнут продаваться весной 2026 года.