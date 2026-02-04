Time выбрал 50 самых недооцененных фильмов XXI века

Американский журнал Time опубликовал список 50 самых недооцененных фильмов XXI века. Его составил кинокритик издания Стефани Захарек.
В перечень вошли преимущественно англоязычные ленты, «которые живут в нашей памяти по неопределенным причинам». «Иногда именно скромные по масштабу или даже амбициозные, но несовершенные фильмы остаются в памяти на годы и десятилетия», — отметила автор.
Она выделила такие картины как «Женщины XX века» Майка Миллса, «25-й час» Спайка Ли, «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жене, «За кулисами» Джины Принс-Байтвуд, «Завтрак на Плутоне» Нила Джордана, «Яркая звезда» Джейн Кэмпион.
Среди анимационных лент Захарек упомянула «Кошачью жизнь», «Бесподобного мистера Фокса» и «Легенду о волках». Она включила в список также «Контроль» Антона Корбейна, «Американское великолепие», комедию «Меня зовут Долемайт», «Петерлоо», «Скафандр и бабочку», «Кошачьи миры Луиса Уэйна».
«Дикие сны», «Город призраков», «Пятерка лидеров», «Клуб „Shortbus“», «Обезьянья кость», «Ферма „Мадбаунд“», «Моя жизнь в Айдлвайлде», «Шоу века», «Мисс Свобода», «Мрачные небеса», «Разрисованная вуаль» дополнили перечень.
Фильмы из подборки рассортировали по нескольким категориям: «Длится два часа и больше», «Биографические и исторические», «Комедии», «Есть собаки», «Есть кошки», «Литературные адаптации», «Режиссеры-дебютанты», «Связано с музыкой», «Романтика».