Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите

«Это не просто еще одно „космическое насекомое“, а твердый шаг вперед к осуществимости долговременной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите», — рассказал главный конструктор экспериментальной нагрузки Се Гэнсиня.



Недавно астронавт Аманда Нгуен призналась в глубокой депрессии из-за травли после полета полностью женского экипажа на Blue Origin в апреле 2025 года. Она подчеркнула, что ее профессиональное достижение было «погребено под лавиной мизогинии» и критики.