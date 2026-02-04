В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки

Службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», банки ВТБ и ПСБ, «Бургер Кинг», «Мегамаркет», «Детский мир» и другие сервисы включены в обновленный «белый список» сайтов, сообщили в Минцифры России.
В обновлении появились:
- банки ВТБ и ПСБ;
- службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат»;
- медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
- государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг»;
- сеть магазинов «Детский мир»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;
- маркетплейс «Мегамаркет»;
- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
«Белый список» — это реестр приложений и сайтов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.
Недавно стало известно, что трафик в публичных точках Wi-Fi в России вырос почти в 11 раз. Его объем достиг 13,8 млн терабайт. Из-за ограничений пользователи чаще заходили в кафе или другие общественные места с доступом к сети.