В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки

Фото: Veit Hammer/Unsplash

Службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», банки ВТБ и ПСБ, «Бургер Кинг», «Мегамаркет», «Детский мир» и другие сервисы включены в обновленный «белый список» сайтов, сообщили в Минцифры России.

В обновлении появились:
 

  • банки ВТБ и ПСБ;
  • службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат»;
  • медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
  • ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
  • государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
  • железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
  • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
  • онлайн-кассы «Эвотор»;
  • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
  • компания «Росагролизинг»;
  • сеть магазинов «Детский мир»;
  • сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;
  • маркетплейс «Мегамаркет»;
  • ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.


«Белый список» — это реестр приложений и сайтов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

Недавно стало известно, что трафик в публичных точках Wi-Fi в России вырос почти в 11 раз. Его объем достиг 13,8 млн терабайт. Из-за ограничений пользователи чаще заходили в кафе или другие общественные места с доступом к сети.

