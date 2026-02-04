Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт

В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи

Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт

Фото: Universal History Archive / Getty Images

Документалисты Бетси Уэст и Джули Коэн, номинированные на «Оскар» за фильм «РБГ» в 2019 году, снимут фильм о летчице Амелии Эрхарт. Об этом сообщил Deadline.

Документальную картину создадут компании CNN Films, Imagine Documentaries и Storyville Films. Она, как обещают авторы, станет «окончательным портретом» легендарной женщины, пропавшей без вести в 1937 году.

«Спустя почти столетие после ее таинственного исчезновения мы рады рассказать еще одну неизвестную историю об Амелии Эрхарт: кем именно была эта культовая женщина, которая продолжает попадать в заголовки газет и вдохновлять миллионы людей», — заявили Уэст и Коэн.

Кинематографистки подчеркнули, что с нетерпением ждут возможности «воплотить в жизнь образ этой феминистки, свободомыслящей и новаторской личости, мировой иконы, чей гламур, смелость и дерзость делают ее очевидным выбором для захватывающего, приключенческого фильма».

Уэст и Коэн намерены рассказать о четвертой экспедиции по поиску следов Эрхарт. В своей работе они, как утверждается, получат доступ к конфиденциальным данным, раскрывающим возможное местонахождение самолета.

Продюсерами будущего фильма будут, помимо Уэст и Коэн, Сара Бернштейн, Мередит Каулферс и Джастин Уилкс. Исполнительными продюсерами станут Брайан Грейзер, Рон Ховард, Эми Энтелис, Роксанна Шервуд, Марк Гилбар, Орен Джейкоби, Аарон Табас, Рейд Стейнберг, Пирс Филиппелли, Джессика Харроп и Кейтлин Мэй Берк из компании Sandbox Films.

Эрхарт была первой женщиной-пилотом, совершившей одиночный беспосадочный перелет через Атлантику, первой женщиной, совершившей одиночный беспосадочный перелет через США, и первым человеком, совершившим одиночный беспосадочный перелет с Гавайев на материковую часть США.

Она начала летать в 1921 году и вскоре стала мировой знаменитостью. В 1937 году Амелия предприняла попытку стать первой женщиной-пилотом, совершившей кругосветное путешествие на самолете. Но ее двухмоторный самолет Lockheed Electra 10E исчез над Тихим океаном 2 июля.

Найти следы воздушного судна и выяснит дальнейшую судьбу Эрхарт не удалось до сих пор. Существует множество теорий, что могло произойти с экипажем. Согласно одной из них, Эрхарт посадила самолет на необитаемом острове. Согласно другой, попала в плен к японским военным и была убита.

Расскажите друзьям