В Подмосковье лось попытался сесть в автобус

Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи

В Подмосковье лось попытался сесть в автобус

Фото: @guobddrus

В Московской области лось пришел на остановку и попытался войти внутрь автобуса. Об этом рассказала Госавтоинспекция России.

В ведомстве животное назвали дисциплинированным. «Возможно, услышав призывы пользоваться общественным транспортом в условиях низких температур, лось сначала дождался автобуса на остановке, а затем даже попытался зайти в салон», — говорится в сообщении.

Видео: @guobddrus

В Госавтоинспекции предупредили, что такие лесные гости непредсказуемы. Водителям посоветовали быть внимательными и при виде животного снижать скорость.

Позже в нацпарке «Лосиный остров» сообщили в разговоре с газетой «Метро», что на остановку пришла их лосиха Лукерья. «Она живет в Алексеевском лесопарке  и нередко пытается выбраться за территорию. После приключения на остановке мы быстро отреагировали и проводили Лукерью вглубь леса. Там у нее есть кормушки, но мы планируем поставить еще, чтобы она больше не покидала места своего обитания», — рассказала директор нацпарка Ольга Шульгина.

За последние дни в соцсетях появилось множество видео с лосями во дворах жилых домов Подмосковья, пишет «Москва 24». Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал «Москве 24», что зимой они часто выходят на дороги из-за технической соли, которую используют для борьбы со снегом и льдом. «В ее состав входит хлорид натрия (поваренная соль), а натрий необходим организму животного для поддержания мышечного тонуса. Без достаточного количества звери становятся вялыми и малоактивными», — пояснил он. 

Эколог Илья Рыбальченко объяснил, что выход лосей к людям происходит из-за строительства новых многоэтажек и дорог. По его словам, звериные тропы теперь часто упираются в жилые кварталы.

Расскажите друзьям