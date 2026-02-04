В Подмосковье лось попытался сесть в автобус

В Госавтоинспекции предупредили, что такие лесные гости непредсказуемы. Водителям посоветовали быть внимательными и при виде животного снижать скорость.



Позже в нацпарке «Лосиный остров» сообщили в разговоре с газетой «Метро», что на остановку пришла их лосиха Лукерья. «Она живет в Алексеевском лесопарке и нередко пытается выбраться за территорию. После приключения на остановке мы быстро отреагировали и проводили Лукерью вглубь леса. Там у нее есть кормушки, но мы планируем поставить еще, чтобы она больше не покидала места своего обитания», — рассказала директор нацпарка Ольга Шульгина.



За последние дни в соцсетях появилось множество видео с лосями во дворах жилых домов Подмосковья, пишет «Москва 24». Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал «Москве 24», что зимой они часто выходят на дороги из-за технической соли, которую используют для борьбы со снегом и льдом. «В ее состав входит хлорид натрия (поваренная соль), а натрий необходим организму животного для поддержания мышечного тонуса. Без достаточного количества звери становятся вялыми и малоактивными», — пояснил он.



Эколог Илья Рыбальченко объяснил, что выход лосей к людям происходит из-за строительства новых многоэтажек и дорог. По его словам, звериные тропы теперь часто упираются в жилые кварталы.