«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»

Онлайн-кинотеатр Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен».
Участникам нужно прислать свою фотографию в эстетике 90-х, а 12 марта жюри выберет по три победителя в номинациях «Архивные кадры из 90-х» и «Современная фотография в эстетике 90-х». Они заберут призы от Start и «Афиши Daily». Полные условия конкурса доступны по ссылке.
Чтобы принять участие нужно:
— отправить свой снимок в комментариях к посту в телеграм-канале Start;
— или воспользоваться маской Start в сторис в той самой социальной сети (не забудьте отметить аккаунт Start);
— к каждой работе придумать название и указать имя автора.
Призы:
— 1-е место — винтажная фотокамера;
— 2-е место — спецприз от Start и «Афиша Daily»;
— 3-е место — «вечная подписка» на Start.
Премьера второго сезона семейной саги «Дети перемен» состоялась 29 января. Это криминальная драма, повествующая о трех братьях, попавших в преступный мир середины 90-х годов. Главные роли исполняют Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова и Лев Зулькарнаев.