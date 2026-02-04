Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»

Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой

Фото: senivpetro/freepik

25% россиян считают неприемлемой ситуацию, когда в паре основной доход приносит женщина, а мужчина зарабатывает значительно меньше или не работает совсем. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Ситуация, в которой основным кормильцем является мужчина, напротив, воспринимается как естественная — особенно среди старшего поколения и самих мужчин. Неприемлемой эту модель считают лишь 5% респондентов. Более половины (51%) полагают, что она приемлема всегда, 37% — что допустима в отдельных случаях или на время.

Половина опрошенных (50%) уверены, что финансовый достаток укрепляет отношения и снижает количество ссор. Каждый третий (34%) считает, что он почти не влияет на отношения в паре.

Практический опыт подтверждает доминирование традиционной гендерной модели: почти 80% мужчин и 50% женщин признали, что хотя бы раз в отношениях выступали в роли добытчика, пока их партнер зарабатывал меньше или не работал вовсе.

ВЦИОМ