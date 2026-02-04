Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой

25% россиян считают неприемлемой ситуацию, когда в паре основной доход приносит женщина, а мужчина зарабатывает значительно меньше или не работает совсем. Таковы данные опроса ВЦИОМ.
Ситуация, в которой основным кормильцем является мужчина, напротив, воспринимается как естественная — особенно среди старшего поколения и самих мужчин. Неприемлемой эту модель считают лишь 5% респондентов. Более половины (51%) полагают, что она приемлема всегда, 37% — что допустима в отдельных случаях или на время.
Половина опрошенных (50%) уверены, что финансовый достаток укрепляет отношения и снижает количество ссор. Каждый третий (34%) считает, что он почти не влияет на отношения в паре.
Практический опыт подтверждает доминирование традиционной гендерной модели: почти 80% мужчин и 50% женщин признали, что хотя бы раз в отношениях выступали в роли добытчика, пока их партнер зарабатывал меньше или не работал вовсе.