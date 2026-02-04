Размер средней пенсии в России составляет 23 538 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России за декабрь.
1 января Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,6%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличился с 8907 до 9585 рублей.
Согласно июльскому исследованию на основе данных Росстата, в 2025 году средняя пенсия у женщин впервые с 2015 года превысила выплаты мужчинам.
Средняя пенсия граждан без учета разделения по полу тогда составляла 23 175 рублей. Женщины в среднем получали 23 249 рублей, в то время как мужчины — по 23 028 рублей. 10 лет назад пенсия россиянок в среднем равнялась 10 663 рублям, а мужчины получали 11 346 рублей.
В том же исследовании Росстат представил данные о разнице между пенсиями жителей сел и городов. На 1 января 2025 года средний размер пенсий в сельской местности составил 20 722 рубля, а в городской — 24 005 рублей.