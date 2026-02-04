Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»

Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей

Фото: Vsevolod Knyazev/Flickr

Размер средней пенсии в России составляет 23 538 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России за декабрь.

1 января Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,6%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличился с 8907 до 9585 рублей.

Согласно июльскому исследованию на основе данных Росстата, в 2025 году средняя пенсия у женщин впервые с 2015 года превысила выплаты мужчинам.

Средняя пенсия граждан без учета разделения по полу тогда составляла 23 175 рублей. Женщины в среднем получали 23 249 рублей, в то время как мужчины — по 23 028 рублей. 10 лет назад пенсия россиянок в среднем равнялась 10 663 рублям, а мужчины получали 11 346 рублей.

В том же исследовании Росстат представил данные о разнице между пенсиями жителей сел и городов. На 1 января 2025 года средний размер пенсий в сельской местности составил 20 722 рубля, а в городской — 24 005 рублей.

Расскажите друзьям