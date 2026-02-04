Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»

Умерла актриса Ольга Чиповская

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщает театр им. Вахтангова.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — говорится в сообщении. Театр выразил соболезнования семье, близким, коллегам и зрителям артистки.

Чиповская родилась 12 июля 1958 года. В 1980 году Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра им. Вахтангова.

Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Кроме того, она играла в постановках «Принцесса Турандот»,  «Три возраста Казановы», «Старинные русские водевили», «Варвара»,  «Стакан воды», «Два часа в Париже с одним антрактом», «Зойкина квартира» и в других. 

В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 

Расскажите друзьям