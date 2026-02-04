У более 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие

На сегодняшний день на учете в Москве состоят более 278 тысяч владельцев оружия, сообщил замначальника Главного управления Росгвардии в столице Александр Самойлов в беседе с Национальной службой новостей.
В общей сложности им принадлежит 650 тысяч единиц оружия, в том числе охотничьего, спортивного и коллекционного. В течение года в Москве проверили 66 тысяч владельцев оружия. Были выявлены случаи просроченных лицензий, также часто нарушаются условия хранения оружия (наличие сейфа или металлического ящика, закрываемого на замок).
6 200 единиц оружия в 2025 году были изъяты, а 1 100 лицензий и разрешений аннулировали по разным причинам. Наиболее частыми причинами Самойлов назвал получение судимости за преступления, мелкое хулиганство, нарушение ПДД или общественного порядка.
15 января в центре города конфликт между пассажирами автобуса перерос в стрельбу на остановке, в результате которой три человека получили ранения, а шестеро были задержаны. 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин открыли стрельбу. Одного из них задержали. При обыске в его квартире полицейские нашли автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов.