Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие

6200 единиц оружия в 2025 году были изъяты, а 1100 лицензий и разрешений аннулировали по разным причинам. Наиболее частыми Самойлов назвал получение судимости за преступления, мелкое хулиганство, нарушение ПДД или общественного порядка.



15 января в центре города из-за конфликта между пассажирами автобуса произошла стрельба на остановке, в результате которой три человека получили ранения. Шестерых участников инцидента задержали. 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин открыли стрельбу. При обыске у одного из них в квартире полицейские нашли автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов.