Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие

Фото: Konstantin/500px.com

На сегодняшний день на учете в Москве состоят более 278 тыс. владельцев оружия, сообщил замначальника Главного управления Росгвардии в столице Александр Самойлов в беседе с Национальной службой новостей. 

В общей сложности им принадлежит 650 тыс. единиц оружия, в том числе охотничьего, спортивного и коллекционного. В 2025 году в Москве проверили 66 тыс. владельцев оружия, у некоторых из них были просрочены лицензии и нарушены условия хранения снаряжения (нет сейфа или металлического ящика, закрываемого на замок).

6200 единиц оружия в 2025 году были изъяты, а 1100 лицензий и разрешений аннулировали по разным причинам. Наиболее частыми Самойлов назвал получение судимости за преступления, мелкое хулиганство, нарушение ПДД или общественного порядка.

15 января в центре города из-за конфликта между пассажирами автобуса произошла стрельба на остановке, в результате которой три человека получили ранения. Шестерых участников инцидента задержали. 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин открыли стрельбу. При обыске у одного из них в квартире полицейские нашли автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов.

