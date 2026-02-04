Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В Центре «Зотов» откроется выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию режиссера

Фото: Российский государственный архив литературы и искусства

26 февраля в московском Центре «Зотов» откроется первая в России ретроспектива Дзиги Вертова — ключевой фигуры советского киноавангарда, пионера документалистики, чьи идеи изменили визуальную культуру XX века и звучат особенно актуально в эпоху смартфонов и коротких видео.

Выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» приурочена к 130-летию режиссера. Ее сценографию и аудиосопровождение создало бюро Planet9. Архитектура экспозиции повторяет бобину кинопленки.

На выставке Дзига Вертов предстает как организатор нового видения. В 1920-е он призывал отказаться от игрового кино в пользу «жизни врасплох», считая камеру способом фиксации реальности, а монтаж — инструментом ее переосмысления. Его визуальный манифест «Человек с киноаппаратом» признан одним из величайших фильмов в истории. Приемы, внедренные группой «Киноки» (скрытая камера, сплит-экран, голландский угол и другие), сегодня используются повсеместно — от большого кино и рилсов до видеоарта.

1/4
© Центр «Зотов»
2/4
Дзига Вертов, конец 1920-х
© Российский государственный архив литературы и искусства
3/4
М.А.Кауфман с афишей фильма «Кино-глаз», 1922–1924
© Российский государственный архив литературы и искусства, Москва
4/4
Эль (Лазарь) Лисицкий (?), кадры из фильма «Человек с киноаппаратом», фотомонтаж
© Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

Раздел «После Вертова» покажет влияние режиссера на творцов по всему миру — Жан-Люка Годара, Артавазда Пелешяна, Ольгу Чернышеву, Дмитрия Венкова, Платона Инфанте и Виктора Косаковского. Здесь же зрители смогут стать частью экспозиции: для этого нужно снять на смартфон ролик в духе «Киноков», а прошедшие отбор видео будут транслироваться на экране.

Выставка продлится до 26 июля и будет дополнена обширной публичной программой. В нее войдут мастер-классы по съемке на 16-мм пленку, проявке и монтажу от архива «Цикл» и киноретроспектива Вертова, его соратников и последователей, которая завершится рейвом-концертом с живой озвучкой картин режиссера. Лекции также прочитают Кирилл Горячок и Евгений Майзель.

