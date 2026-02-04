Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля

4 февраля в Москве ко Дню всех влюбленных появились необычные инсталляции от Яндекс Еды. Импровизированные места свидания для тех, кто не успел забронировать столик в ресторане оказались рядом с Речным вокзалом, Лужниками и Москва-Cити.



«Иногда люди слишком поздно спохватываются о планах на праздники. Сервис напомнил москвичам, что спланировать свидание и бронировать столик лучше заранее, а не в последний момент», — объяснили в пресс-службе.