В России стартует Всероссийская перепись воробьев

Фото: Kreit/Unsplash

С 7 по 15 февраля по всей России пройдет ежегодная Всероссийская перепись воробьев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представительницу Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анну Мостовую.

Как она пояснила, февраль был выбран не случайно. В это время воробьи, еще не приступившие к размножению, активно собираются на кустах и громко чирикают, что делает их наблюдение и подсчет особенно удобными.

Целью учета станут два самых распространенных вида — домовой и полевой воробьи. Орнитологи отмечают тревожную тенденцию, что во многих странах мира численность домового воробья резко сокращается.

Для России точных данных о масштабах этого процесса пока нет, и, чтобы их получить, необходимы системные наблюдения на протяжении как минимум 10–15 лет. Именно поэтому регулярные переписи, в которых могут участвовать и волонтеры, имеют ключевое значение для науки.

Специалисты подчеркивают, что в современных условиях воробьи все больше зависят от человека. Без нашей помощи им становится сложнее выживать. Самой важной поддержкой является сохранение мест их обитания, а также зимняя подкормка.

Оптимальным кормом для воробьев считается просо или пшено. В холода они также охотно едят нежареные и несоленые семечки подсолнечника, а в сильные морозы могут питаться даже несоленым салом, как и многие другие птицы, зимующие рядом с человеком.

