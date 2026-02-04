Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют

На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра

Фото: @kamgov41

Высота сугробов в южных районах Камчатки к концу января достигла 213 сантиметров — примерно на метр выше средних многолетних значений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатгидромет.

В то же время на севере полуострова снега, наоборот, выпало меньше обычного: высота снежного покрова оказалась ниже нормы на 15–35 сантиметров.

В Петропавловске-Камчатском в январе выпало около 180% месячной нормы осадков. Однако этот показатель все же существенно ниже декабрьского рекорда: тогда количество осадков составило 316% от нормы.

На неделе 12–18 января на Камчатский край обрушился мощный циклон. Снег помогала расчищать даже военная техника Минобороны. Жителей вместо автобусов пересадили в автозаки: им легче ездить в таких условиях.

Из-за перекрытых дорог в магазинах возник дефицит продуктов. Сугробы заблокировали подъезды к домам, и некоторым жителям пришлось покидать жилища через окна.

Двое местных жителей погибли из-за схода снега с крыш. После этого, с 16 января, в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. «Несмотря на прекращение осадков, в краевом центре по-прежнему сложная ситуация с ликвидацией последствий бушевавшей стихии», — сказал глава города Евгений Беляев.

Расскажите друзьям