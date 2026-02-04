Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 млрд долларов

млрд долларов, сообщает Forbes. Теперь состояние Маска на 578 млрд долларов больше, чем у второго самого богатого человека в мире — сооснователя Google Ларри Пейджа.

Предприниматель разбогател после слияния двух своих компаний — SpaceX и xAI. Forbes оценивает объединенную компанию в 1,25 трлн долларов, а прирост капитала Маска от этой сделки — в 84 млрд долларов. До этого Маску принадлежало около 42% компании SpaceX (336 млрд долларов) и 49% компании xAI (122 млрд долларов). Теперь ему принадлежит 43% доли в объединенной компании (542 млрд долларов).

На сегодняшний день SpaceX — самый ценный актив Маска. Ему также принадлежит 12% доли в Tesla (178 млрд долларов). В марте прошлого года объединились две другие его компании — xAI и соцсеть X (бывший Twitter).

Недавно Маск публично обвинил режиссера Кристофера Нолана в потере честности. Так бизнесмен отреагировал на неподтвержденные слухи о возможном участии Лупиты Нионго в роли Елены Троянской в фильме «Одиссея». Маск назвал это «оскорблением для автора», который описывал Елену как светлокожую блондинку.

