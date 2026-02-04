Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»

На презентации Apple TV одним из главных вопросов стала возможная судьба сиквела самого кассового спортивного фильма в истории «Формула-1» («F1»).
Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали, отвечая на вопрос, дал уклончивый, но обнадеживающий ответ: «Оставайтесь на связи. Мы расскажем вам что-то еще в будущем. Нам нужно осмыслить успех этого фильма. Если думать о новом, он должен быть очень хорошим».
Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли стал не только самым кассовым спортивным проектом в мировом прокате (более 631 млн долларов), но и рекордным для самого актера, а также для студии Apple Original Films.
Доменикали выразил восторг по поводу того, что сотрудничество с Голливудом открыло для спорта «совершенно новое измерение» популярности. Он назвал партнерство с Apple стратегическим шагом для поддержания актуальности бренда.