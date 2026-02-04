Apple TV+ показал первый тизер сериала «У Марго проблемы с деньгами». Его премьера состоится 15 апреля.
В основу проекта лег бестселлер Руфи Торп. Сюжет рассказывает историю молодой женщины Марго, которая, обнаружив незапланированную беременность, оказывается в тяжелом финансовом положении.
Нетрадиционным выходом для нее становится создание собственного контента на платформе OnlyFans, чтобы обеспечить себя и будущего ребенка.
Сценаристом сериала выступил Дэвид Э.Келли. В актерский состав вошли Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннер и Марсия Гей Харден. Производством занимается студия A24.