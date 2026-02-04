Wildberries хочет открыть ПВЗ в Индии, Таиланде и на Шри-Ланке

Российский маркетплейс Wildberries планирует расширить своё международное присутствие, рассматривая рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом пишут «Известия».
Компания проявляет интерес к Индии, Таиланду, Шри-Ланке и Эфиопии. В Эфиопии уже готовится пилотный запуск, а с индийскими партнерами ведутся переговоры о сотрудничестве. На сайте маркетплейса даже появился специальный раздел «Сделано в Индии».
Интерес к этим регионам объясняется их динамичным ростом, высоким спросом при относительно слабо развитой локальной онлайн-торговле, а также дружественными отношениями этих стран с Россией.
Выход на новые рынки рассматривается как способ создания глобальных торговых цепочек и усиления экспортного потенциала российских производителей. Однако аналитики подчеркивают, что в Индии и Таиланде Wildberries встретит жесткую конкуренцию со стороны уже укрепившихся гигантов вроде Amazon и Alibaba.
В то же время в Эфиопии и Шри-Ланке, где глобальные игроки практически отсутствуют, слабо развиты цифровая инфраструктура и логистика. Дополнительными препятствиями станут ограничения, вызванные санкциями.